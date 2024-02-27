أحمد السيد: الفترة المقبلة ستشهد تحديات في محاور عديدة للنهوض بنقابة المهندسين

أكد المهندس أحمد السيد امين الصندوق المساعد وعضو المجلس الأعلى الأسبق، بعد فوزه بمقعد الشعبة الكهربائية فوق السن، أن الفترة المقبلة في الخدمة العامة لنقابة المهندسين المصرية ستشهد تحديات كبيرة في محور تطوير وتنمية الموارد وبهدف زيادة معاشات السادة المهندسين و ترقية خدماتهم.

كما أكد أن محور تطوير التعليم الهندسي بات أحد أهم الموضوعات التي لابد من إيجاد حلولا منطقية سريعة لها و بإعداد دراسة حقيقية كي تتناسب أعداد الخريجين مع احتياجات سوق العمل وفقاً لرؤية مصر 2030.

وأضاف السيد أيضاً أن محور تعديلات قانون النقابة الصادر عام 1974 أصبح مطلبا ضرورياً في ظل التغييرات الاقتصادية والفنية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية ،واختتم السيد حديثه أن المهندسين واسرهم لابد وأن ينالوا الخدمات الطبية والاجتماعية اللائقة بمكانتهم الهندسية و أن ذلك لن يتحقق إلا بالاستثمار الأفضل لموارد النقابة خلال الفترات القادمة

كانت اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين 2024 قد أعلنت النتائج الرسمية لعدد 43 مقعد لمستويات الشعب الهندسية السبعة و كذلك لعدد 175 مقعداً لمجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.

هذا وقد فاز المهندس أحمد السيد عضو المجلس الأعلى وأمين الصندوق المساعد الأسبق بمقعد شعبة الهندسة الكهربائية فوق السن بحصوله علي 1711 صوتًا، ومن جانبه أكد السيد شكره و اعتزازه بكل مهندسي مصر في كافة محافظات الجمهورية وذلك لثقتهم و انتخابه لدورة نقابية جديدة حتي 2028 .