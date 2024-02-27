الأهلي يعلن آخر تطورات إصابة لاعبه الخطيرة

يغادر مصطفى أبوالخير، لاعب وسط فريق الشباب بالنادي الأهلي ، المستشفى ، اليوم الثلاثاء ، بعد الاطمئنان على حالته بشكل تام عقب تعرضه للإصابة خلال مباراة الأهلي والاتحاد مواليد 2003 في بطولة الجمهورية.

وتعرض أبوالخير لإصابة بارتجاج في المخ وكسر في الأنف خلال المباراة وتم نقل اللاعب إلى المستشفى ووضعه تحت الملاحظة الطبية.

وأشاد مسؤولو الأهلي بالجهود الكبيرة التي بذلها الدكتور علاء مأمون طبيب فريق الشباب خلال إصابة مصطفى أبوالخير وكافة الإجراءات الطبية التي اتخذها لعلاج اللاعب والاطمئنان على حالته.

وحرص الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول على متابعة حالة مصطفى أبوالخير المنضم للقائمة الإفريقية، وزيارته في المستشفى والمتابعة المستمرة مع طبيب فريق الشباب والذي بذل جهداً كبيراً منذ اللحظة الأولى لإصابة اللاعب والتعامل بشكل عاجل مع حالته لعدم حدوث أي مضاعفات.