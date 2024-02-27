المهن التمثيلية تنعى الفنان اللبناني فادي إبراهيم

حرصت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، على نعي الفنان اللبناني فادي إبراهيم ببالغ الحزن والأسى، وتقدمت بخالص التعازي لأسرة الراحل.

وكان رحل النجم اللبناني فادى إبراهيم بعد صراع مع المرض، أمس الإثنين، حيث تعرض لوعكة صحية استلزمت دخوله العناية المركزة بأحد المستشفيات وأمر الأطباء بمنع الزيارات.

وكانت تدهورت حالة الفنان فادي إبراهيم الصحية في يناير الماضي بعد أن توقفت إحدى كليتيه تمامًا عن العمل، وذلك عقب بتر ساقه نتيجة إصابته بمرض السكرى.

أعمال الراحل فادي إبراهيم

وشارك فادي إبراهيم في العديد من الأعمال الدرامية المصرية، وأبرزها كان مسلسل الزعيم عادل إمام فرقة ناجى عطا الله وعرض المسلسل في 2012، وشارك في مسلسلات مع النجوم كريم عبد العزيز وأمير كرارة وأحمد عز.

والمسلسلات التي شارك فيها هي "أسمهان 2008، الادهم 2009، البوابة الثانية 2009، كيد النسا 2011، فرقة ناجى عطا الله 2012 ، روبى 2012، تحت الأرض 2013، اتهام 2014، علاقات خاصة 2015 ، الزيبق 2017، العائدون 2022".

يبلغ فادي إبراهيم من العمر 68 عامًا، متزوج ولديه ولدان ستيفاني وعمر وبدأت مسيرته في عالم الشهرة والأضواء من خلال المشاركة في المسلسلات اللبنانية.

وشارك في "والخير لقدام" لوليد خاطر، ثم في مسرحية للأطفال "حكاية ستي ام فؤاد"، ورشحه الممثل إيلي صنيفر لأداء دور شخصية أجنبية، في مسلسل "الوحش" وهو أول تجربة له ثم مع الكاتب مروان نجار و"حكاية كل بيت"

شهرته جاءت بعد مشاركته في مسلسل العاصفة تهب مرتين بدور نادر صباغ توالت أعماله في التليفزيون المسرح والسينما وشارك في أعمال عربية مشتركة بين العام 1980 و1986 كان يعمل إلى جانب التمثيل كمترجم لأفلام وثائقية لتلفزيون لبنان عمل أيضا كماكيير وسافر إلى برلين للمشاركة في دورات للتجميل للمحترفين" كما خاض تجربة الإخراج في عملين.