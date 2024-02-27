مدير تعليم الإسكندرية يتفقد عددًا من مدارس العامرية

تفقد الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم صباح اليوم الثلاثاء الموافق 27 من فبراير 2024، عددًا من مدارس المحافظة بإدارة العامرية التعليمية بحضور هشام عثمان مدير عام الإدارة ومحمد السني رئيس مجلس أمناء المحافظة وخالد حماد وكيل الإدارة لمتابعة سير انتظام العملية التعليمية.

واستهلّ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة مصطفى الجبلي الإعدادية للبنين وأشاد بانتظام الدراسة والإشراف المدرسي والانضباط الإداري وتفعيل حصة المشاهدة، وأشاد بمعلومات الطلاب والمعلمين عن المحتوى الرقمي الذي أعدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على منصتها الرقمية ، وكذلك مستوى النظافة وتفعيل الأنشطة وتفاعل الطالبات مع المعلمين ، في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة انتظام الدراسة بعدد من مدارس المحافظة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 / 2024 .كما أشاد وكي الوزارة ، بتفعيل النشاط الثقافي بمكتبة المدرسة، مشددًا على زيادة الاهتمام بتفعيل مجموعات الدعم ، كما شدد على الاهتمام بترشيد استهلاك المياه وتنظيم ندوات توعية شاملة لأبنائنا الطلاب.

وافتتح ( أبوزيد ) و( السُّني ) أول غرفة مصادر تعلم بإدارة العامرية ، وهي أُعِدّت خصيصًا لأبنائنا الطلاب ذوي صعوبات التعلم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في إطار مسئوليتها المجتمعية ، وتم تزويدها بكل ما يحتاجه أبناؤنا المستهدفون من وسائل تعليمية تساعدهم في عمليتي التعليم والتعلُّم.

وتضم الغرفة العديد من الأجهزة والوسائل ومنها مقياس السلوك التكيفي لقياس مدى تكيف الطلاب علميًا، ومقياس ستانفورد بينيه ،وأنشطة لتنمية المهارات لكل مادة ، ومجموعةبطاقات لتنمية مهارات التفكير ( تركيز وانتباه ، إداراك ، ذاكرة سمعية وبصرية)، ومسرح عرائس ،وسبورة ذكية ومقاعد مخصصة للطلاب وطاولات لعرض الأنشطة وجهاز كمبيوتر وسماعات وأنشطةلتنمية التآزر البصري والحركي وأنشطة صعوبات التعلم.