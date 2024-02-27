طريقة عمل كلوب ساندويش التيركي بالخضار

يعد ساندوتش التيركي بالخضار من أفضل الأطعمة المفيدة للصحة والمحببة لدى الكبار والصغار.

وتحرص الأمهات على تحضير أشهى الوجبات بين حين لآخر.

واليوم نقدم لكِ طريقة تحضير كلوب ساندويش التيركي بالخضار بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

توست : 4 شرائح

- ثوم بودرة : ربع ملعقة صغيرة

- المايونيز : 2 ملعقة كبيرة

- التيركي المدخن : 8 شرائح

- صلصة الرانش الجاهزة : 2 ملعقة كبيرة

- خس : نصف كوب

- طماطم : 1 حبة (مقطعة شرائح)

- البصل : 1 حبة (مقطع شرائح)

طريقة التحضير

اخلطي المايونيز مع صلصة الرانش وبودرة الثوم في طبق.

وزعي المزيج على شرائح التوست.

أضيفي التيركي، والخس، والطماطم، والبصل.

قدمي الساندويش بارداً أو حمصيه بالجريل بحسب الرغبة.