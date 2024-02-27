الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

السفيرة نائلة جبر تلتقي المدير القطري لهيئة انقاذ الطفولة لبحث سبل حماية الأطفال

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبلت  السفيرة  نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر  السيد ماتيو كابروتي -المدير القطري-هيئة انقاذ الطفولة بمصر ، لمناقشة سبل التعاون الخاصة في حماية الاطفال غير المصحوبين سواء من المصريين او الأجانب و التركيز على خدمات الحماية المقدمة من الخطوط الساخنة الثلاث التابعة لمجالس القومية لحقوق الانسان " المجلس القومي للطفولة والامومة ١٦٠٠٠، المجلس القومي للمرأة ١١٥١١٥ والمجلس القومي لحقوق الانسان ١٥٥٠٨"، ودور ايواء المتخصص لضحايا الاتجار بالبشر للنساء والاطفال.

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وزيرة الهجرة تتابع إجراءات تأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج

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وزيرة الهجرة تشارك في فعاليات الدورة 71 لمؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات الإفريقية

كما تم استعراض ما تقوم به اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة جريمتي الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين و الاتجار بالبشر.
 

الأطفال المصحوبين هم دون سن الرشد القانوني وليسوا بصحبة شخص بالغ ، بموجب القانون أو العرف ،" 
 

 مسؤول عن القيام بذلك ، مثل الآباء أو الأوصياء أو مقدمي الرعاية الأساسيين.

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