الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

جددي سفرتك وحضري صينية أوراك الدجاج بالخضار الشهية

صينية أوراك الدجاج
صينية أوراك الدجاج بالخضار

يعتبر الدجاج من أكثر الأطعمة المفضلة لدى الكثير من الأشخاص لمذاقه اللذيذ والشهي خاصة الأوراك، كونه يتميز بلحمه الطري سهل المضغ، لذلك سنعرض عليكم طريقة عمل صينية أوراك الدجاج بالخضار.

طريقة عمل صينية أوراك الدجاج بالخضار

المقادير

5 أوراك دجاج مخلي بالجلد

 

1 ملعقة صغيرة اوريجانو

 

ملح وفلفل

 

4 بطاطس

 

3 جزر

 

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

 

1 ملعقة كبيرة زبدة

 

بصلة

 

4 فص ثوم

 

بقدونس

 

للصوص

6 ملعقة كبيرة عسل

 

6 ملعقة كبيرة سويت شيلي

 

2 ملعقة كبيرة ليمون

 

3 ملعقة كبيرة صويا

 

نصف ملعقة كبيرة ديجون

 

مستردة

 

طريقة تحضير صينية أوراك الدجاج بالخضار

- يتبل الدجاج بالملح والفلفل والاوريجانو.

 

- ثم تشوح في الزبدة والزيت جيدا من جميع الجهات.

 

- ثم ترفع من الطاسة.

 

- في نفس الطاسة يشوح البطاطس والجزر والبصل والثوم.

 

- ثم يضاف لها البقدونس ويخلط جيدًا.

 

- في كزارولة ترفع جميع مقادير الصوص حتى تمام التجانس.

 

- في بايركس يوضع الخضار ثم الدجاج ويضاف عليها الصوص.

 

- ويدخل الفرن حتى تمام الطهي.

 

- وتقدم ساخنة.

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