رفع 580 طن قمامة وأتربة من المنطقة المركزية بالدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والاتربة والتجميل والتشجير بالمنطقة المركزية، بمشاركة 5 وحدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها، وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة في الحملة والتي شملت الوحدات المحلية لمراكز ومدن السنبلاوين واجا و ميت غمر و دكرنس وشربين.

وأكد أنه تم رفع 430 طن قمامه و80 طن اتربه و70 مخلفات صلبه وناتج تقليم أشجار بحمله النظافه من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلي الطرق بالمنطقه المركزيه لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنه لهم..

وأشار محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة، إلى أنه بمشاركة أحمد حمدي وكيل جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات، والمهندس فهمي علام مدير المتابعة بالجهاز، ومحمد فارس بجهاز النظافه فقد تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية المشاركة بالحملة، حيث تم غسيل ارصفه شارع قناه السويس والجلاء والنخلة، وتشغيل المكنسيات بشارع الجيش وسعد زغلول وقناه السويس والجمهورية والمشاية، وتم ترميم جزء من شارع العبور به حفره تعيق المرور واستكمال أعمال تطوير شارع احمد الحسيني.

كما تم تقليم أشجار محيط السكه الحديد وحديقه شجرة الدر وحرم طريق قولونجيل وحديقة عروس النيل ومتابعة استكمال أعمال انشاء الرصيف الفاصل بشارع سكه سندوب واستمرار اعمال رفع كفاءه النظافه العامة بشارع المشايه والجمهورية وعبد السلام عارف واحمد ماهر وجيهان وحي الجامعة، وشارع بوابه توشكي، وتقسيم الزعفران وابن زيد و شارع الجلاء وشارع محمد فتحي وسوق ستوته و سكه ومنطقه سندوب والمجزر وشارع الترعه وشارع كلية الاداب وشارع العبور و ميدان الطميهي و وميدان الشيخ حسانين وشوارع بورسعيد والسكه الجديده والسكه القديمه ومشعل والنخله والثانويه والمدير و البداله والدراسات وعبده معروف وقناه السويس وشارع سعد زغلول وشارع مساكن الميناء وشارع فخر الدين خالد وشارع سعد الشربيني ومساكن الشناوي وكفر البدماص وعزبه عقل وعزبه الشال والثلاجه وأسفل كوبري سندوب واسفل كوبري الجامعه وشارع محمود شاهين و شارع الخلطه الاسفلتيه وشارع السيد سليم.

وشدد على المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول.