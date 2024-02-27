كواليس اقتحام ملثمين لمحل ذهب وقتل جوجرهي في القاهرة

فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة اقتحام ملثمين لمحل دهب وقتل جوهرجي في منطقة بولاق أبو العلا، وهرب المتهمون بعد ارتكاب الحادث البشع بعد سرقة المجوهرات.

تفاصيل الجريمة البشعة، كانت عندما تقلت غرفة عمليات النجده بلاغ بوجود جثمان لتاجر ذهب يدعى "حسني.ا" داخل المحل الخاص، به عقب هجوم مجموعه من المسلحين عليه، وانتقلت قوة أمنية لمسرح الجريمة، وتم العثور على جثة المجني عليه وتم نقله المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



كلفت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة، وكلفت مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثمان الضحية، واعداد تقرير واف بأسباب الوفاة، والتصريح بتسليم جثمان المجني عليه لذويه ودفنه عقب الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الجناة ،وأجرى فريق من الأدلة الجنائية لمقر الواقعة، وتم رفع آثار البصمات والاقتحام الذي وقع، وحصر المسروقات والذهب الذي كان بالمحل والذي يقدر بالملايين.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 6 ملثمين يرتدون ملابس تخفي هويتهم وكابات للتخفي من كاميرات المراقبة.

وكان اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، قد تلقى إخطارًا من اللواء علاء بشندى، مدير المباحث، يفيد بتعرض محل مصوغات ذهبية للسرقة في دائرة قسم بولاق أبوالعلا، ومقتل مالك المحل "ح. ا".

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقامت بمعاينة مسرح الحادث، ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتبين من الفحص المبدئي مقتل صاحب المحل أثناء محاولة منع اللصوص من السرقة، وبعثرة في محتويات المحل، وسرقة كميات من المشغولات الذهبية.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة من جهودها لحل لغز مقتل الجواهرجي لسرقة مشغولات ذهبية من داخل محله بمنطقة بولاق أبوالعلا.