استئصال ورم بالفك بمستشفى أجا المركزى بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، عن نجاح الفريق الطبي بقسم جراحة الوجه والفكين في استئصال ورم بالفك السفلي لمريض لأول مرة بمستشفى أجا المركزي في عملية استغرقت 7 ساعات مما يعد نقلة نوعية فى خدمات جراحات الوجه والفكين بمستشفى أجا.

وأكد مكين، أن الفريق الطبى بقسم جراحة الوجه والفكين قام باستئصال الورم وإعادة بناء الفك السفلي وهذا النوع من العمليات يحتاج إلى مهارة خاصة ودقة عالية وذلك باستخدام تقنية التخدير الحديثة للمحافظة على العلامات الحيوية للمريض طوال فترة العملية وثمن جهود وزارة الصحة وحرصها على توفير كافة المستلزمات الطبية معرباً كذلك عن خالص تقديره لمدير إدارة الأسنان الدكتور محمد مسعد بالمديرية والدكتور سامر خلاف مدير المستشفى والفريق الطبي بمستشفى اجا المركزى وفى مقدمتهم الدكتور محمد الجراحي استشارى جراحة الوجه والفكين والدكتور أحمد العوضي استشارى جراحة الوجه والفكين والدكتور محمد البسيوني ماجستير جراحة الوجه والفكين والدكتور حسام كمال أخصائي التخدير بالمستشفى.

