خطة ميلان في الميركاتو الصيفي

وضعت إدارة نادي إي سي ميلان، أكثر من لاعب ضمن قائمتها في الميركاتو الصيفي المقبل لتدعيم صفوف الروسونيري.

يسعى نادي ميلان للتعاقد مع الفرنسي ماكسينس لكرواكس صاحب ال23 عاما مدافع فريق فولفسبورج، بالإضافة لبنجامين سيسكو مهاجم لايبزيج .

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن لكرواكس المرشح الأقرب لميلان بتوصية من المدرب ستيفانو بيولي في خط الدفاع، الذي يقدم مستويات مميزة مع فريقه فولفسبورج منذ عام 2020، ويملك معهم عقدا حتى صيف 2025.

قد يضطر فولفسبورج بيع لاعبه الفرنسي خوفا من رحيله مجانا في صيف 2025 حيث ينتهي عقده مع الفريق الألماني.

كما وضع ميلان السلوفيني سيسكو المنتقل حديثا إلى لايبزيج في الصيف المقبل، من سالسبورج مقابل 24 مليون يورو، واحرز 7 أهداف في 20 مباراة في الدوري الألماني.