يافراولة مين يشتريكي.. ارتفاع أسعار الفاكهة الحمراء وعزوف المواطنين عن الشراء

ذهب الأرض الأحمر، الفراولة التي تعد من أجمل أنواع الفاكهة التي تتميز مصر بزراعتها وإنتاجها، والتي لها جمهور كبير من العشاق، شهدت هذا العام ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار إذ وصلت إلى 25 و 30 جنيهًا في غالبية الأسواق بمختلف المحافظات، وذلك على رغم الإنتاج الكبير منها.

ومن ناحيته، قال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن الفراولة تشهد ارتفاعًا في الأسعار هذا الموسم نتيجة لعدة عوامل، أولها برودة الجو التي تؤخر من نضح المحصول، بالإضافة إلى سرعة فسادها، موضحًا: الفراولة عمرها قصير وسريعة الفساد.

محصول الفراولة

وأضاف أبو صدام في تصريحه لـ"الوفد"، أن من ضمن أسباب ارتفاع أسعار الفراولة هو تصديرها للخارج بكميات كبيرة، والتي تصل لـ 140 ألف طن من الفراولة المجمدة، و 28 ألف طن من الطازجة، لذا فالطلب الكبير عليها هو السبب في غلائها.

وأوضح نقيب الفلاحين، أن مصر تزرع حوالي 22 ألف فدان سنويًا في محافظات الإسماعيلية والقليوبية والبحيرة والشرقية، والفدان الواحد ينتج حوالي 18 طن من محصول الفراولة، التي يبدأ موسم حصادها من شهر نوفمبر حتى يونيو، ولكن يبدأ التصدير من مارس حتى يونيو.

أسعار الفراولة

وفي السياق ذاته، أعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من ارتفاع أسعار الفراولة التي وصلت لـ 25 جنيهًا هذا العام، قائلين: الكيلو كان بـ 10 جنيه.