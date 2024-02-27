غرامة تصل لـ3 ملايين جنيه.. عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية وتخزينها

تبذل الحكومة قصارى جهدها فى توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث انتشرت فى الاونة الأخيرة العديد من الجرائم على رأسها احتكار السلع وتخزينها حرصا من التجار على رفع أسعارها.

ووافق مجلس النواب نهائيا، أمس الإثنين، على تعديل قانون حماية المستهلك لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية ، بهدف ضبط الأسعار في الأسواق.

عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية

يستهدف مشروع القانون الجديد تغليظ العقوبة على من يقوم بحبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، أو إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، بالإضافة إلى إغلاق المحل أو المكان، الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز عن 6 أشهر، وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان، الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق.

عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية

ويعاقب من يقوم بـ احتكار السلع الاستراتيجية بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها، ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

العقوبة المقررة

فيما يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

3 ملايين جنيه

وطبقا للتعديلات الجديدة، يلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.

تضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.

وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

سلع استراتيجية

يذكر أنه كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعلن إن هناك سلع رئيسية تمس حياة المواطن وتم إعلانها كسلع استراتيجية وكمرحلة أولى تضم " السكر – الأرز – زيت الخليط "الطعام" – الفول – اللبن – المكرونة – الجبن الأبيض" ، موضحا إنه بموجب إعلان هذه السلع كسلع استراتيجية حيث إنه لا يجوز إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء لهذه السلع ،