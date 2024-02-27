الثلاثاء 27 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مصدر مطلع: الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني يقدمان المواد الغذائية والإغاثية

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن مصدرًا مصريًا مطلعًا أكد أن الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني يقدمان المواد الغذائية والإغاثية.

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باحث سياسي: مصر تلعب دورا رئيسيًا في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة (فيديو)

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المقاومة الفلسطينية ترد على تصريحات بايدن بشأن هدنة غزة

مستشفى ميداني مصري داخل قطاع غزة

وأضاف المصدر، أن مصر تستعد لإقامة مستشفى ميداني مصري داخل قطاع غزة يتضمن غرف عمليات مجهزة.

مصر تنتهي من إنشاء معسكر الإيواء الثاني للنازحين

وأكد أن مصر تنتهي من إنشاء معسكر الإيواء الثاني للنازحين داخل قطاع غزة، مضيفا أن مصر تهدف إلى إغاثة وإيواء وعلاج آلاف الفلسطينيين النازحين بفعل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشدد على أن مصر تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة معسكر إيواء ثالث للنازحين شمال محافظة دير البلح داخل قطاع غزة

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