معرض السلع الغذائية ومواجهة التعديات بمركز ببا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، عددًا من الجهود في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف؛ لرؤساء الوحدات المحلية، بالعمل المستمر والتواصل الميداني للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن والقرى، والإشراف على ضبط وإزالة مخالفات البناء، ومتابعة منظومة النظافة والتجميل والكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع مدحت صلاح رئيس المدينة، الإجراءات التنظيمية لإقامة معرض السلع الغذائية "أهلًا رمضان" بقرية قمبش، والذي تقيمه بالمحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية والتموين ضمن سلسلة معارض وشوادر "أهلًا رمضان" التي يتم تنظيمها على مستوى مراكز ومدن المحافظة، استعدادًا لاستقبال الشهر الفضيل، وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المعارض، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وفي ملف النظافة والتجميل تم متابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بشوارع المدينة، والتي يتم تنفيذها بالفترتين الصباحية والمسائية، لتوفير بيئة صحية نظيفة وحياة كريمة للمواطنين، وقد تضمنت الأعمال رفع المخلفات والأتربة وتفريغ حاويات القمامة بمداخل المدينة وشارع بورسعيد وشارع التحرير وشارع الشباب وشارع الورد وميدان الشبكة وميدان الأوقاف، كما تم جمع القمامة المنزلية والمخلفات بنقاط التجميع بالقرى التابعة ليصبح إجمالي ما تم توريده من المركز لمصنع تدوير "خلال يوم أمس" أكثر من 130 طن قمامة، وذلك ضمن خطة الوحدة لرفع مستوى النظافة العامة، وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي بشوارع المدينة والقرى التابعة.

وفي قطاع الكهرباء قامت الوحدة المحلية (شبكة الكهرباء الداخلية) بالتنسيق مع فرع هندسة كهرباء ببا بإصلاح عطل بالمحول الكهربائي المغذي للوحدة الصحية بقرية السلطاني، وشد وتركيب أسلاك جديدة وموصلات كهربائية لأعمدة الإنارة بطريق كوم الصعايدة/عمار كما تم مراجعة وحدات الإنارة العامة بعدد من شوارع المدينة، وصيانة وتركيب 100 كشاف كهربائي بدائرة المركز، مع استمرار أعمال ترشيد الكهرباء بالطرق الرئيسية والمصالح الحكومية وفق خطة المحافظة في هذا الشأن.

واستمرارًا لجهود الوحدة المحلية في ملف مواجهة التعديات في المهد بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم تنفيذ حملة إزالات أسفرت عن إزالة 14 حالة تعد في المهد على مساحات متفرقة من الأرض الزراعية بقرى المركز.

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