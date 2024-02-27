صلاح فتحي: الفيوم للسكر تتعاقد على استلام 85 ألف فدان الموسم الجاري

قال المهندس صلاح فتحي العضو المنتدب ورئيس شركة الفيوم للسكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن شركته قامت بالتعاقد مع 45 الف مزارع لتوريد 85 ألف فدان من 5 محافظات هي الفيوم، بني سويف، شمال المنيا، اسيوط، جنوب الجيزة ، ليتم منها انتاج نحو 1.5 مليون طن بنجر تنتج نحو 200 الف طن سكر ابيض.

وأكد فتحي خلال الجولة التفقدية على مصنع الشركة في محافظة الفيوم، أن موسم استلام بنجر السكر بدأ منتصف فبراير الجاري ويستمر حتي منتصف أغسطس القادم.

وأوضح فتحي أنه تم رفع الطاقة الإنتاجية من 120 الف طن الي 200 ألف طن سنويا، مشيرا إلى أنه تم التعاقد خلال الموسم الماضي على استيراد 75 الف طن سكر خام من البرازيل بالعملة الدولارية وذلك من حصيلة الشركة من تصدير المولاس و علف البنجر الي دول الاتحاد الأوروبي و دول شرق آسيا.

وأكد المهندس صلاح فتحي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بشركة الفيوم السكر أنه يتم إنتاج سنويا 80 ألف طن مولاس و 90 ألف طن علف بنجر وذلك من الكميات المستلمة من بنجر السكر.

وأشار إلى أن مصر تستهلك نحو 3.3 مليون طن سكر سنويا بينما يتم إنتاج نحو 2.8 مليون طن سكر (قصب/ بنجر ) سنويا ويتم استيراد من 400 الي 500 ألف طن لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية.

بينما قال عادل كمال رئيس قطاع المبيعات بشركة الفيوم السكر أنه يتم صرف كافة مستحقات المزارعين الموردين لمحصول بنجر السكر لصالح الشركة، حيث أنه يتم عمل وردتين في اليوم، مشيرا إلي أن الوردية الواحدة بعدد 12 ساعة، كما أن هناك اسطول من سيارات النقل يصل الي 45 سيارة نقل كبير.

بدوره قال رمضان الشحات مدير المركز الاعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتم توجيه كامل انتاج السكر المنتج من القصب و البنجر لصالح بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيها، إضافة إلي ضخه في معارض وشوادر اهلا رمضان المنتشرة على مستوي الجمهورية بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد.