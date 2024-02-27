أنصار الله اليمنية تعلن موقفها بشأن كابلات الإنترنت الدولية في البحر الأحمر

أكدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، أنها "لم تستهدف كابلات الإنترنت البحرية الدولية في البحر الأحمر"، بحسب قولها.

وقال عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله"، حزام الأسد، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لا يوجد أي استهداف من جانب اليمن لكابلات الإنترنت وقد أكدنا ذلك مرارا، وهذا مجرد تحريض تسعى من خلاله تل أبيب وواشنطن ولندن، لتأليب الرأي العالمي علينا، بدلا من وقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي المسنود بالدعم العسكري الأمريكي والغربي بحق سكان قطاع غزة".

وأكد الأسد أن "الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا، يروجون لتلك الرواية لتحريض الرأي العام ضد اليمن"، وذلك بعد الإعلان عن خلل في نظام الكابلات الذي يمر عبر البحر الأحمر، ما أثر على تدفق المعلومات.