أنصار الله: أجرينا محادثات "بناءة" مع الاتحاد الأوروبي حول الملاحة بالبحر الأحمر

كشفت حركة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، عن محادثات وصفتها بـ"البناءة" بينها وبين الاتحاد الأوروبي، كاشفة أنها رفضت عروضا قُدمت لها عبر الترويج قبيل تصنيف أمريكا لها بالإرهاب، منتصف الشهر الماضي.

وحسب سبوتنيك، قال نائب وزير الخارجية في الحكومة التابعة لـ"أنصار الله"، حسين العزي، في مؤتمر صحفي في صنعاء، إن "هناك محادثات بناءة بين صنعاء والاتحاد الأوروبي أكدنا خلالها بأن الملاحة البحرية آمنة، وسنخاطب جميع الدول بالتواصل مع المجلس الإنساني".

وأضاف: "سبق دخول التصنيف الأمريكي حيز التنفيذ أن دخلنا في محادثات بوساطة النرويج وطرحت علينا عروض كبيرة للتنازل عن موقفنا ورفضنا".

وتابع: "التصنيف مثّل مؤشر انتصار لنا في وقوفنا مع فلسطين ولو قبلنا بعروضهم لكان ذلك طعنة في ظهر فلسطين".

واتهم العزي، الولايات المتحدة بـ "ممارسة الأكاذيب بشأن الملاحة البحرية"، مؤكداً أنها "آمنة ولا يوجد تهديد من جانب اليمن".

وذكر أن "3 جنسيات هي الممنوعة من الإبحار في البحر الأحمر، هي الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية"، معتبرًا أن "تأمين الملاحة البحرية من دون صنعاء وهم ومخطئ من يظن ذلك".

وأوضح العزي أن "أمريكا لا تستطيع تأمين سفنها، وأنها كانت تمر بسلام قبل الاعتداء على اليمن وأصبحت الآن عاجزة".

وأعرب عن "الأسف من تأثر شركات نقل بالدعاية الأمريكية"، مشيرًا إلى "أن هناك نسبة انخفاض نتيجة عسكرة أمريكا للبحر الأحمر".

وكشف المسؤول في جماعة "أنصار الله" عن "عبور 283 سفينة خلال هذا الأسبوع بسلام وأمان من البحر الأحمر".

كما أشار إلى "تشكيل رئيس المجلس الأعلى مهدي المشاط مجلسًا إنسانيًا لتنسيق العبور الآمن في البحر الأحمر"، مؤكدا أن "التنسيقات مستمرة".