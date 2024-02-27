إحباط محاولة تهريب حشيش بـ750 مليون جنيه في الإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية فى توجيه ضربة أمنية ناجحة ضد تجار المواد المخدرة، حيث قامت الإدارة العامة لمكافحة ضبط ربع كيلو من مخدر الحشيش بحوزه شخصين اثناء محاولتهما تهريب المخدر الذى قدرت قيمته 750 مليون جنيه .

كان مدير الأمن قد تلقى إخطارا من مدير مكافحة المخدرات يفيد فى إطار جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة العناصر الإجرامية النشطة فى مجال تهريبها وترويجها .. فقد تابعت الإدارة أحد التشكيلات العصابية من ذوى السوابق الإجرامية تخصص فى تهريب المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش بكميات كبيرة من الساحل الشمالى الغربى للبلاد وترويجه على نطاق واسع لعملائهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصرين إجراميين في الإسكندرية بحوزتهما 25 كيلو جرام لمخدر الحشيش، حيث تقدر المضبوطات بقيمة مالية حوالي 750 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" بالإتجار في المواد المخدرة متخذان من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 1،750 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.