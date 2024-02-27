بتكوين تتجاوز 57 الف دولار لأول مرة منذ 2021

سجلت أسعار العملات المشفره "بتكوين" ارتفاعا كبيرا مقابل الدولار الأمريكي لتسجل مستوى 57 ألف دولار، لأول مرة منذ أواخر عام 2021، مدعومة بطلب المستثمرين من خلال الصناديق المتداولة في البورصة، بالإضافة إلى عمليات شراء إضافية تقوم بها شركة "مايكروستراتيجي"، وفقا لوكالة بلومبرغ.

وارتفعت بتكوين بنحو 4.4 بالمئة لتصل إلى 57.039 دولار قبل تقليص بعض مكاسبها إلى حوالي 56.2 ألف دولار.

ومنذ بداية العام ارتفع سعر بتكوين بنحو 32 بالمئة منذ بداية العام، مما أدى إلى سلسلة من المكاسب أثارت شهية المضاربة على العملات الأصغر مثل إيثر و"دوج كوين".

واستفادت العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية، من ضخ مبلغ صافي قدره 6.1 مليار دولار في مجموعة من صناديق بتكوين المتداولة في البورصة والتي بدأت التداول في أميركا يناير الماضي.

كما أن الانخفاض المرتقب في مكافأة تعدين بتكوين، يزيد من المشاعر المتفائلة حول استمرار صعود الأسعار.