تفاصيل مقتل جواهرجي لسرقة مشغولات ذهبية

تحفظ رجال المباحث علي كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط مسرح جريمة مقتل جواهرجى بمنطقة بولاق أبو العلا لفحصها للتوصل إلي المتهمين بارتكاب جريمة القتل وكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

مقتل جواهرجي لسرقة مشغولات ذهبية

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لحل لغز مقتل جواهرجي لسرقة مشغولات ذهبية من داخل محله بمنطقة بولاق أبو العلا.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بتعرض محل مصوغات ذهبية للسرقة فى دائرة قسم بولاق أبو العلا ومقتل مالك المحل "ح . ا".

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقامت بمعاينة مسرح الحادث ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتبين من الفحص المبدئى مقتل صاحب المحل أثناء محاولة منع اللصوص من السرقة وعثر على بعثر فى محتويات المحل وسرقة كميات من المشغولات الذهبية.

كما كشف الفحص بان المتهمين كانوا يرتدون أقنعة أثناء اقتحام المحل للسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

فيما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا من إحدى المستشفيات باستقبالها مزارع "له معلومات جنائية" - مُصاب بجرح بالرأس وتوفـى أثناء إسعافه، وبسؤال نجل شقيقه أفاد بحدوث مشادة كلامية بين عمه المتوفى واثنين من المزارعَين بسبب خلافات العمل تطورت لمشاجرة، قام على إثرها أحدهما بالتعدى على عمه بماسورة حديدية، فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبط المتهمين وبحوزة أحدهما الأداة المستخدمة.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو السابق.