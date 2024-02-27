اليوم.. انطلاق الجولة المؤجلة لدورى القسم الثالث بالإسكندرية

تقام اليوم مباريات الجولة ال20 لدورى القسم الثالث للمجموعة الحادية عشر والمؤجلة من السبت قبل الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية والتي تنظمها منطقة الإسكندرية لكرة القدم بإشراف الكابتن عامر حسين المشرف العام علي المسابقات باتحاد الكرة، والعميد صبحى الصاوى رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث، والكابتن حسن اسماعيل المدير التنفيذى، ومقرر اللجنة حيث يلتقى مركز شباب العامرية معمركز شباب ايتاى البارود على ملعب العامرية

ويستضيف فريق المنتزة نظيره بدر على ملعب المدينة الشبابية بابي قير فى الوقت الذى يواجه فيه مركز شباب ابوحمص نظيره مركزشباب ابو المطامير على ملعب م ش ابو حمص

كما يلتقى مركز شباب المعمورة مع مياه البحيرة على ملعب المعمورة ويستضيف اصحاب الجياد نظيره مركز شباب الدلنجات على ملعب ستاد الجامعة .

فى المقابل جنبت القرعة فريق الترام للمشاركة في هذه الجولة وكذلك فريق مركز شباب كفر بولين نظرا لانسحاب فريق نهضة العامرية ..

يذكر أن جميع المباريات تقام اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا .