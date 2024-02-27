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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

جهاز دمياط الجديدة ينظم يومًا رياضيًا ترفيهيًا لذوي الهمم بشاطئ قادرون

المهندس محمد خلف
المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة

قال المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إنه تم تنظيم اليوم الرياضي الترفيهى لذوى الهمم بشاطئ ونادى قادرون بلاج بمنطقة النرجس للشواطئ المميزة بدمياط الجديدة، بالتنسيق بين إدارات الجهاز المختصة، وجمعية الرياضيين لرعاية متحدى الإعاقة بدمياط الجديدة وممثلى المجتمع المدني.

وأضاف رئيس الجهاز، أن فعاليات اليوم الرياضي شملت منافسات فى ألعاب القوى، والكاراتية، وكرة القدم الشاطئية، وفقرات ترفيهية، وتوزيع الجوائز على أصحاب المراكز الأولى فى المسابقات الرياضية، وسط فرحة وسعادة من الأبطال وأسرهم.

أنشطة متخصصة لذوى الهمم تستهدف رفع مهاراتهم الرياضية

وأكد رئيس جهاز دمياط الجديدة، توفير أنشطة متخصصة لذوى الهمم تستهدف رفع مهاراتهم الرياضية، مع الدعم الكامل من أجل تقديم خدمات تليق بهم، وكانت أولى الأهداف لدعم الأبطال هو إنشاء نادى وشاطىء قادرون بلاج متفرد بخدمات متخصصة لذوى الهمم، وأسرهم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

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