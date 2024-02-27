استجابة للوفد.. وكيل صحة دمياط يقرر علاج "مسن" على نفقة الدولة

لم تمر ساعات على نشر" بوابة الوفد"، تقرير تحت عنوان “ عجوز فارسكور .. يطالب المسئولين بحياة كريمة”، ومعاناة من حروق من الدرجه الثالثة وعجز تام عن الحركة حيث يبلغ من العمر 81 عاما، ويعمل على خدمته نجله، حتى جاءت استجابة سريعة من وكيل وزارة الصحة بمتابعتها وتبني حالتها.



وأكد الدكتور سيد عبد الجواد وكيل وزرة الصحة بدمياط، تم التواصل مع الحالة اليوم وتم مناظرة الحالة في تمام الساعة التاسعة صباحاً بواسطة الدكتور احمد عطية استشاري، ورئيس قسم الجراحة بمستشفى فارسكور المركزي وفريق التمريض والمستلزمات اللازمة.



وأفاد بوجود حرق قديم بنسبة 10% بمناطق الاليتين والفخذين وتم تنظيف الجرح وعمل الغيار اللازم وتم توفير العلاج والمضادات الحيوية.



وفي ذات السياق أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنها تقف دائما بجوار

الحالات الإنسانية؛ للتعرف على ظروفهم المعيشية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم لهم، وذلك خلال لقائها بالحالات الإنسانية من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً من أبناء المحافظة، ضمن سلسلة لقاءات رد الجميل التى تحرص على تنظيمها بصفة دورية لتقديم الدعم والرعاية لهذه الأسر لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم وتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية.

قصة عجوز فارسكور.

نشرت بوابة الوفد قصة الحاج محمد حجاب الملقب بعجوز فارسكور ، امس تحت عنوان

“عجوز فارسكور .. يطالب المسئولين بحياة كريمة” داخل غرفة صغيرة متهالكة مهددة بالسقوط على قاطنيها فى أى لحظة يسكن عجوزان تجاوزا الثمانينيات ومعهم نجلهما يبحثان عن مصدر رزق بمدينة فارسكور التابعة لمحافظة دمياط، المنزل بابه مغلق بحبل.

ويعيش محمد حجاب البالغ من العمر 81 عاما، طريح الفراش دون أى حركة، يعجز عن خدمة نفسه بسبب أمراض الشيخوخة ومعاناته من حرق جسدة .وإذا نظرت إلى داخل تلك المنزل الصغير، فلا تجد أى شيء ينامون عليه أو يجلسون عليه سوى حصيرة للنوم على الأرض، وبعض الأشياء الصغيرة المبعثرة.



ووقال إنه عمل طوال حياته نجار مسلح ، فى حياة بسيطة كل أهل المدينة يعرفونه حيث انه من اصل صعيدي ، حيث يقطن بشارع السخاوي بمدينة فارسكور منذ نصف قرن يمارس المهنة. وأضاف تحولت حياتى رأسا على عقب، أصبحت وحيدا فلا أحد يسأل على سوى الجيران من الحين لآخر، لا أرى الشارع بسبب ضعف جسمانى وعدم قدرتى على الحركة. مضيفا والدموع تزرف من عينيه، أنه قبل شهرين ذهب لقضاء حاجته فى دورة المياه، فسقط امام البوتجاز وتم حرقة ولم ينقذه احد إلا بعد فترة دخل الجيران ونقلوه للسرير.وتابع حجاب كل أملى فى أيام الأخيرة علاجى ونقلى للمستشفي لرعايتى.وناشد حجاب الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، والدكتورة نفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، بنقله لمستشفى وعلاجه وعمل معاش له واضاف مع وصولى إلى سن الثمانين أصبحت غير قادر على العمل وخاصة عن مهنة النجارة من المهن الشاقة وأصبحت جليس المنزل بلا أى مصدر دخل



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