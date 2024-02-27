الحكومة الفرنسية تكشف حقيقة إرسال قوات إلى أوكرانيا

لم يستبعد رئيس الوزراء الفرنسي، غابرييل أتال، في حديث لراديو "آر تي إل"، إرسال قوات إلى أوكرانيا، كما قال الرئيس إيمانويل ماكرون، أيضًا في وقت سابق.

وقال رئيس الحكومة الفرنسية، ردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن إرسال جنود فرنسيين إلى أوكرانيا: "لا يمكن استبعاد أي شيء في الحرب الدائرة، التي تجري على أبواب الاتحاد الأوروبي".

ووفقا له، فإن فرنسا لا يمكنها "التصالح مع احتمال فوز روسيا في مرحلة ما"، بحسب قوله.

وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، بأن "القادة الأوروبيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا"، مؤكدًا أنه "لم يتم التوصل إلى توافق بعد".

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن في تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".