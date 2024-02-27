الثلاثاء 27 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

المجتمعات العمرانية تستعد لإطلاق مسابقة اختيار أفضل مدينة جديدة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

صرح المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم عقد ورشة العمل التخصصية لقطاع مدن شرق 2 ( دمياط الجديدة – المنصورة الجديدة – الصالحية الجديدة – الإسماعيلية الجديدة – بورسعيد الجديدة – غرب بورسعيد)، بحضور ممثلين عن تلك المدن بمقر جهاز مدينة المنصورة الجديدة، وذلك ضمن الاستعداد لإطلاق مسابقة اختيار أفضل مدينة جديدة من مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لعام 2023/2024.

وأشار " الغمراوي " إلى أن المسابقة سيتم تنظيمها تحت إشراف الدكتور وليد عباس، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب الوزير، والمحاسب وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية، بعنوان " نبدأ نبتكر من أجل مدن عمرانية جديدة سعيدة ومستدامة "، باعتبارها الوسيلة الأهم، والأكثر فاعلية في إثراء روح التنافس والتحفيز بين أجهزة المدن، وتحقيقاً لرؤية مصر 2030.

وأوضح "الغمراوي" أن ورشة العمل عُقدت بمشاركة فعَّالة من جامعتي (الدلتا للعلوم والتكنولوجيا – المنصورة الجديدة)، وبحضور ممثلي كل من المركز القومي للبحوث والإدارة العامة للتطوير المؤسسي، وممثلي أجهزة المدن المشار إليها لعرض الافكار الابتكارية، حيث أعجب الحضور بالعروض المقدمة مع عمل زيارة ميدانية لمدينة المنصورة الجديدة.

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