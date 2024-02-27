الموجهين الماليين بالفيوم ينظمون ممر شرفي لزميلهم لبلوغه سن المعاش

قام الموجهين الماليين والإداريين بإدارة يوسف الصديق التعليمية بالفيوم، بتنظيم ممر شرفي وإحتفالية لزميلهم أشرف القاضي لبلوغه سن المعاش وودعوه بمشاهد مؤثرة معربين له عن تقديرهم ومحبتهم لعمره الذي قضاه بينهم.

كان أشرف القاضي الموجه المالي والإداري بإدارة يوسف الصديق التعليمية المحال إلى المعاش قد فوجئ في اليوم الأخير له بمقر عمله بديوان عام إدارة يوسف الصديق التعليمية، بقيام زملاؤه بقسم التوجيه المالي والإداري وهم حسين الجالي وسعيد رشاد ومحمد طرفايه و إسماعيل الحصان بتنظيم إحتفالية له وممر شرفي برئاسة محمد القمبشاوي، رئيس قسم التوجيه المالي والإداري وبحضور ياسر عبدالحافظ مدير الشئون المالية والإدارية، وحسين الهاين مدير التعليم الإعدادي، وقيادات التربية والتعليم بإدارة يوسف الصديق التعليمية بتنظيم ممر شرف وحفل وداع له .

احتفاليه كبيرة

وحضر الحفل الدكتور أحمد حسانين مدير التعليم الإبتدائي والصايم حسن مسئول التعلم النشط بالادارة ، ومديرو المراحل التعليمية ورؤساء الأقسام والموجهين الأوائل والعموم، وعدد من مديري مدارس الإدارة، وحضور عادل القاضي مدير الشئون الماليه والإدارية الأسبق، وخالد فتحي مدير الشئون القانونية بالإدارة وأمين أبو خليل.

وقال أشرف القاضي أنه لم يتوقع قيام زملاءه بتنظيم هذه الإحتفالية الكبيرة له، لافتا إلي أنه قضي بينهم بسنوات عمره كان يشعر أن الإدارة هي بيته الثاني وجميع من فيها هم إخوته وأعمام أبناءه لافتا إلي أن العمر يمر سريعا ولا يبقي بين الزملاء الا العشرة الطيبة .



















