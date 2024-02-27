بعد قليل.. محاكمة متهم في "أحداث الزيتون"

تصدر بعد قليل محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، حكمها في محاكمة متهم، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الزيتون".

أسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تهم تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف الطالبية، وتعطيل المواصلات.

وفى سياق متصل، فقد تستكمل بعد قليل محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة 6 متهمين بالانضمام إلى خلية داعش كرداسة.

جاء بالتحقيقات أن المتهمين انضموا لجماعة اسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.