بسبب الرياح.. إلغاء رحلات البالون الطائر فى سماء الأقصر

تسببت شدة الرياح التي تشهدها محافظة الأقصر منذ الصباح الباكر، اليوم الثلاثاء، في الغاء رحلات البالون الطائر من التحليق؛ حرصًا على حياة السائحين.

وأوضح مسؤول بإحدى شركات البالون الطائر بأن سلطات الطيران المدنى، اصدرت قرارا بإلغاء رحلات البالون الطائر من التحليق في سماء الأقصر، اليوم، لعدم استقرار الأحوال الجوية، مشيرًا إلى احتمالية إلغائها غدا أيضا حال استمرار سوء حالة الطقس.

و يعتبر البالون الطائر في الأقصر هو أحد الأنماط السياحية التي تنفرد بها مدينة الشمس، والذي أكسبها شهرة عالمية، فضلاً عن كونه جزءً أساسيًا من البرنامج السياحي للسائحين الأجانب الذين يحرصون على تجربة البالون؛ للاستمتاع برؤية المناظر الخلابة وآثار الحضارة المصرية القديمة من سماء الأقصر.

ويشار إلى أن مدة رحلات البالون الطائر تستغرق حوالي 40 دقيقة، يرتفع المنطاد إلى السماء محلقًا بارتفاع يصل إلى نحو 1500 متر فوق الأرض، ويبدأ بالتحرك من البر الغربي حيث موقع المطار بالقرنة، ثم ينطلق متجهًا للأعلى ناحية الضفتين الغربية والشرقية للنيل، لتشاهد خلالها معابد حتشبسوت والرامسيوم، وهابو، ومقابر وادي الملوك، إلى جانب معبد الأقصر بالضفة الشرقية إلى جانب مشاهدة النيل والمناظر الطبيعية الساحرة التي تتمتع بها مدينة المائة باب.