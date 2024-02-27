منتخب الغربية الأزهرية لكرة اليد للمرحلة الإعدادية يفوز ببطولة الجمهورية

فازمنتخب منطقة الغربية الأزهرية، لكرة اليد للمرحلة الإعدادية بنين ببطولة الجمهورية، التى نظمتها الإدارة العامة للرعاية الرياضية بقطاع المعاهد الأزهرية، تحت رعاية فضيلة الشيخ عبد اللطيف حسن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، وفضيلة الشيخ خميس محمد، وكيل المنطقة للعلوم الشرعية والعربية، الدكتور محمد النشرتى، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الغربية الأزهرية، والتى أقيمت يوم الأحد الموافق ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٤ بمدينة الأسكندرية والحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

وأشرف على الفريق خلال البطولة أحمد رضوان، الموجه الأول للتربية الرياضية بمنطقة الغربية الأزهرية، الدكتور محمد صبحي القديم، مسئول المسابقات والأنشطة الرياضية، الدكتور محمد المغاورى مسئول المسابقات والأنشطة الرياضية، ومدرب منتخب الغربية لكرة اليد الكابتن محمد الحلو، معلم التربية الرياضية بمعهد المحلة الكبرى ع/ ث، ومشرف المنتخب الكابتن عمرو عامر معلم التربية الرياضية بمعهد تطاى الاعدادي الثانوي.

والطلاب المشاركين بمنتخب الغربية لكرة اليد للمرحلة الإعدادية:

الطالب / عمر مسعد عبد الوهاب، معهد المحلة الكبرى.

الطالب / براء محمود بركات، معهد الإمام الشافعي.

الطالب / محمد ياسر نصر، معهد توكل.

الطالب/ مؤمن محمد السنباطي، معهد توكل.

الطالب / محمد عبد المعز الشهاوي، معهد نمرة البصل.

الطالب / عمر زكريا ابراهيم، معهد المعتمدية.

الطالب / محمد محمد حسن، معهد المحلة الكبرى.

الطالب / محمود ابراهيم الغندور، معهد المعتمدية.

الطالب / أحمد عبد الله اسماعيل، معهد نمرة البصل.

الطالب / عمر محمد عبد الحميد، معهد الإمام الشافعي.

وعبر فضيلة الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس منطقة الغربية الأزهرية عن خالص التهانى لمنتخب المنطقة ولإدارة رعاية الطلاب، وأسرة التربية الرياضية، على هذا المجهود المتميز والفوز ببطولة الجمهورية.