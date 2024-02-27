العثور على جثمان شخص مشنوقًا داخل شقته بالحوامدية

تباشر جهات التحقيق بالجيزة إجراء تحقيقاتها حول العثور علي جثة شخص مشنوقا داخل شقته بمنطقة الحوامدية، واجرى فريق من رجال التحقيق المعاينة التصويرية لجثمانه، وصرحت بدفنه بعد الاطلاع على تقرير مفتش الصحة الذي بين اسباب وفاته بعد فحص جثمانه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة لمعرفة إن كان هناك شبهة جنائية وراء وفاته من عدمه.

بدأت الواقعة بتلقى الشرطة بلاغًا بوجود شخص مشنوق داخل شقته بالحوامدية، حيث وُجدت جثة الموظف المنتحر معلقة بحبل في سقف الشقة، وبعد التحقيق، كشفت زوجته عن معاناته النفسية منذ فرض العقوبة عليه بالخصم من قبل مديره، وأثر ذلك على صحته النفسية وعلاقته مع أسرته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وفى سياق اخر فقد تحفظ رجال المباحث علي كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط مسرح جريمة مقتل جواهرجى بمنطقة بولاق أبو العلا لفحصها للتوصل إلي المتهمين بارتكاب جريمة القتل وكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لحل لغز مقتل جواهرى لسرقة مشغولات ذهبية من داخل محله بمنطقة بولاق أبو العلا.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بتعرض محل مصوغات ذهبية للسرقة فى دائرة قسم بولاق أبو العلا ومقتل مالك المحل "ح . ا".

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقامت بمعاينة مسرح الحادث ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتبين من الفحص المبدئى مقتل صاحب المحل أثناء محاولة منع اللصوص من السرقة وعثر على بعثر فى محتويات المحل وسرقة كميات من المشغولات الذهبية.

كما كشف الفحص بان المتهمين كانوا يرتدون أقنعة أثناء اقتحام المحل للسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.