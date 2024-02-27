تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام لوتون تاون بكأس الاتحاد الإنجليزي

يلتقي مانشستر سيتي مع لوتون تاون في الدور الخامس من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب كينلورث رود.

وتخطى مانشستر سيتي، توتنهام هوتسبير في مباراته الماضية بكأس الاتحاد الإنجليزي بهدف نظيف فيما تخطى لوتون، إيفرتون بعد الفوز عليه بهدفين لهدف.

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ولوتون تاون، في الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات.

آخر مواجهة جمعت بين مانشستر سيتي ولوتون في مسابقة الدوري الإنجليزي، في الجولة السادسة عشر على ملعب الأخير.

واستطاع مانشستر سيتي الفوز على نظيره لوتون بهدفين لهدف، سجلهما بيرنادو سيلفا، وجاك جريليتش، فيما سجل لوتون أديبايو.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام لوتون:

في حراسة المرمى: ستيفن أورتيجا

في الدفاع: ناثان أكي، روبن دياز، كايل والكر

في الوسط: رودري، جون ستونز، بيرنادو سيلفا

في الهجوم: جوليان ألفاريز، إرلينج هالاند، جيرمي دوكو.