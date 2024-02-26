مانشستر سيتي مُرشح لجائزة أفضل فريق في العالم 2024

ينافس مانشستر سيتي الإنجليزي على جائزة جديدة خلال العام الجاري 2024، بعدما نجح في تحقيق إنجازات كبيرة خلال الموسم الماضي.

وكان مانشستر سيتي قد توج بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية، إلى جانب كأس السوبر الأوروبي خلال موسم 2022/2023.

ويأتي مانشستر سيتي في مقدمة الأندية المرشحة للحصول على جائزة أفضل فريق رياضي في العالم لهذا العام 2024، إلى جانب فريق الفورمولا 1 ريد بول ريسينج، بالإضافة إلى المنتخب الإسباني للسيدات، وفريق كأس رايدر الأوروبي، وأيضًا فريق سبرينغبوكس للرجبي الجنوب أفريقي، وفريق كرة السلة للرجال الألماني.

ونجح بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، في أن يصنع التاريخ مع الفريق الإنجليزي، بعدما قاد ثورة حقيقية، ليأتي ثمارها بالتتويج بأول لقب دوري أبطال أوروبا في تاريخ النادي، إلى جانب السيطرة على لقب البريميرليج لعدة مواسم ماضية.