مزارع يشرع في التخلص من عامل زراعي بالعسيرات

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي عامل زراعي في منتصف العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ تعدى عليه مزارع بالضرب بعصا شوم وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة وجرى ضبط المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة العسيرات إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "عبد الحميد . م . ع . ب" 25 سنة عامل زراعي يقيم بدائرة المركز مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ إدعاء تعدي آخر عليه .

وإنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال نجل عمه "وليد . ا . ع . ب" 26 سنة عامل زراعي ويقيم بذات الناحية إتهم "النوري . ب . ع . ع" 55 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية بالتعدي على المذكور بالضرب بعصا شوم وإحداث إصابته المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة.

وتم ضبط المتهم والأداة المُستخدمة وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المُشار إليه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.