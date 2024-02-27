استخراج جواز سفر مستعجل.. التفاصيل كاملة

استخراج جواز سفر مستعجل. عقب موافقة مجلس النواب، خلال الأيام القليلة الماضية، تعديل رسوم الحصول على جواز السفر، ورفع قيمته من 250 جنيهًا إلى 1000 جنيه، يرغب الكثير من المواطنين في معرفة تفاصيل استخراج جواز السفر المستعجل.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر مستعجل

- صورة بطاقة رقم قومي سارية

شهادة الميلاد لمن هم أقل من 15 عامًا.

- شهادة القيد الدراسي بالمرحلة التعليمية للطلاب.

- شهادة الموقف من التجنيد وعدد 2 صورة للشباب.

- قسيمة زواج و2 صورة للسيدة المتزوجة.

- أصل بطاقة الرقم القومي للأب و2 صورة، بالنسبة للأطفال.

خطوات استخراج جواز سفر مستعجل

في البداية الدخول إلى موقع وزارة الداخلية من هنا

النقر على دليل الخدمات.

- النقرعلى أيقونة الهجرة والجنسية.

- الدخول إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

- يجب ملء البيانات المطلوبة.

- يجب إرفاق الأوراق المطلوبة.

- دفع رسوم الخدمة الإلكترونية، والنقر على حفظ.

- أخيرًا تحديد ميعاد استلام جواز السفر.