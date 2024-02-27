جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27 فبراير والقنوات الناقلة

ترصد لكم بوبة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير الجاري والقنوات الناقلة لها، حيث تقام عدة مواجهات على مستوى بطولتي الدوري المصري الممتاز و كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس ملك إسبانيا وهي كالأتي:

الأهلي ضد بلدية المحلة

يستعد الأهلي لاستقبال ضيفه فريق بلدية المحلة في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن مؤجلات الأسبوع الخامس من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت، وسيقود اللقاء الحكم أحمد الغندور ومساعده أحمد توفيق طلاب على و أحمد صلاح والحكم الرابع نادر قمر الدولة وحكم فار محمد عادل ومساعد حكم الفار أحمد حسام طه.

كأس الاتحاد الإنجليزي ..

مانشستر سيتي ضد لوتون تاون ..

يستعد فريق مانشستر سيتي لخوض مواجهة قوية ضد لوتون تاون مساء اليوم الثلاثاء والتي ستجمع الفريقين على ملعب كينلورث رود، لحساب الدور الخامس من البطولة، وسيقود اللقاء الحكم أنتوني تايلور.

المباراة ستنطلق الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 الحاصلة على حقوق بث البطولة.

ليستر سيتي ضد بورنموث .. الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ملعب فيتاليتي، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.

نيوكاسل يونايتد ضد بلاكبيرن روفرز.. الساعة 9:45 مساءً على ملعب ايوود بارك ضمن منافسات الدور الخامس من كأس الاتحا الإنجليزي، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 2.

ريال سوسييداد ضد ريال مايوركا ..

يستعد فريق ريال سوسييداد لمواجهة ريال مايوركا مساء اليوم على ملعب انويتا لحساب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، وستنطلق المواجهة في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة عبر قناة SSC1 HD.