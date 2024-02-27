تركي آل شيخ يعلن تواجد مورينيو لتحليل نهائي كأس مصر

كشف تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عن تواجد المدرب المخضرم جوزيه مورينيو في استوديو تحليلي لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في نهائي كأس مصر يوم 8 مارس المقبل في السعودية.

أضاف تركي آل شيخ في تصريحات تلفزيونية أنه سيكون هناك استوديو تحليلي قبل بداية المباراة بـ 3 أو 4 ساعات للمباراة، سيقدمه إبراهيم فايق ووليد الفراج وسيكون معهم جوزيه مورينيو.

44 كاميرا

وتابع: هناك 44 كاميرا لتغطية مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك من ضمنهم 28 داخل الملعب ، و طاقم إخراج إسباني هو من سيخرج المباراة وهو الطاقم الذي أخرج نهائي كأس العالم.