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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تركي آل شيخ يعلن تواجد مورينيو لتحليل نهائي كأس مصر

مورينيو
مورينيو

كشف تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عن تواجد المدرب المخضرم جوزيه مورينيو في استوديو تحليلي لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

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الخطيب ولبيب وتركي آل الشيخ مفاجأة نهائي كأس مصر

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في نهائي كأس مصر يوم 8 مارس المقبل في السعودية.

أضاف تركي آل شيخ في تصريحات تلفزيونية أنه سيكون هناك استوديو تحليلي قبل بداية المباراة بـ 3 أو 4 ساعات للمباراة، سيقدمه إبراهيم فايق ووليد الفراج وسيكون معهم جوزيه مورينيو.

44 كاميرا

وتابع: هناك 44 كاميرا لتغطية مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك من ضمنهم 28 داخل الملعب ، و طاقم إخراج إسباني هو من سيخرج المباراة وهو الطاقم الذي أخرج نهائي كأس العالم.

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