الخطيب ولبيب وتركي آل الشيخ مفاجأة نهائي كأس مصر

أكد أحمد جلال الناقد الرياضي، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك، سوف يتواجدوا سويًا في نهائي كأس مصر بالسعودية.

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وتابع جلال خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تركي آل الشيخ وزير هيئة الترفيه السعودي، سوف يتواجد مع الثنائي في نهائي كأس مصر المقبل".

وأضاف أحمد جلال: "الأمر لا يعني التحالف الكامل بين الطرفين، ولكنها خطوة هامة لخروج المباراة بشكل مميز خاصةً بعد الزيارة الأخيرة بين الناديين ونتمنى أن تكون المباراة في إطار الروح الرياضية".