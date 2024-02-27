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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الخطيب ولبيب وتركي آل الشيخ مفاجأة نهائي كأس مصر

الخطيب ولبيب
الخطيب ولبيب

أكد أحمد جلال الناقد الرياضي، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك، سوف يتواجدوا سويًا في نهائي كأس مصر بالسعودية.

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وتابع جلال خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تركي آل الشيخ وزير هيئة الترفيه السعودي، سوف يتواجد مع الثنائي في نهائي كأس مصر المقبل".

وأضاف أحمد جلال: "الأمر لا يعني التحالف الكامل بين الطرفين، ولكنها خطوة هامة لخروج المباراة بشكل مميز خاصةً بعد الزيارة الأخيرة بين الناديين ونتمنى أن تكون المباراة في إطار الروح الرياضية".

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