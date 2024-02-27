مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27-2-2024

ننشر أسعار الذهب في مصر، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 27-2-2024، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا في الأسواق المصرية نحو 3150 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 3600 جنيه.

عيار 21 يسجل 3150 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 2700 جنيه.

عيار 14 يسجل 2100 جنيه.

الجنيه الذهب 25200 جنيه..

هبوط الذهب الأسبوع الماضي

خلال الأسبوع الماضي انخفض سعر الذهب في مصر بمقدار 435 جنيهًا للجرام بنسبة انخفاض 12%، حيث افتتح تداولات الأسبوع عند 3635 جنيهًا للجرام وأغلق عند 3200 جنيه للجرام الأسبوع المنقضي.

تم الإعلان يوم الجمعة عن تفاصيل صفقة استثمار عقاري في رأس الحكمة بين مصر والامارات والتي تصل إجمالي استثماراتها إلى 35 مليار دولار، ستحصل مصر على 15 مليار خلال فترة أسبوعين مقسمين إلى 10 مليارات دولار سيولة نقدية تحول من خارج مصر، و5 مليارات دولار تنازل عن جزء من ودائع الإمارات في البنك المركزي المصري.

الجزء الثاني بقيمة 20 مليار دولار ستحصل عليها مصر بعد شهرين، كما تحتفظ مصر بنسبة أرباح من المشروع تصل إلى 35%، حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات الإمارتية خلال فترة المشروع إلى 150 مليار دولار.

هذا وقد صدر تقرير عن مؤسسة جولدمان ساكس المالية يوضح أن السيولة الدولارية التي سيتم توفيرها من الشراكة بين مصر والإمارات في مشروع رأس الحكمة سيغطي فجوة التمويل الدولارية في مصر على مدى الأربع سنوات القادمة، وذلك وفقاً لتحليل احتياجات التمويل التي يراها البنك.

وأشار تقرير جولدمان ساكس أن التدفقات من العملات الأجنبية ستوفر للبنك المركزي المصري سيولة كافية لتسوية تراكمات العملات الأجنبية المطلوبة، وتوقع البنك أنه خلال الأيام أو الأسابيع القادمة قد يتم تخفيض سعر الصرف الرسمي.

دفعت هذه الأخبار سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى التراجع بشكل ملحوظ وهو الذي يستخدم في تسعير الذهب، وبالتالي انخفض سعر الذهب بهذا الشكل الحاد.