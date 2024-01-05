مطالب بزيادة معاش المهندسين

تقدم كل من المهندس سمير أبوالسعود والمهندسة جيهان عبدالجليل بطلب إلى وكيل نقابة المهندسين ورئيس لجنة المعاشات لزيادة معاش 35 أسرة طبقاً للائحة، حيث أشار مقدما الطلب إلى القانون رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته بالقرار الوزارى 2133 لسنة 1975 الذى ينص على يمنح العضو معاشاً شهرياً عند إحالته إلى المعاش قبل بلوغه سن الستين مقداره 150 جنيهاً شهرياً ويمنح العضو الذى يبلغ سن الستين معاشا شهريا بقيمة 200 جنيه وفى حالة وفاة العضو يصرف للمستحقين معاش قدرة 250 جنيهاً ويقصد بالمستحقين أرملة العضو المتوفى وأولاده.

وأشار الطلب بالقياس بين المادتين وقت صدور اللائحة فان صرف المعاش للمهندس أو المهندسة المتوفين إلى معاش المهندس على قيد الحياة يكون بقيمة 125٪ من قيمة معاش المهندس الذى على قيد الحياة، ولكن ما يحدث أن قيمة المعاش تصرف بقيمة أقل برغم عدم وجود أى تعديلات على اللائحة.

الطلبات المقدمة ليست الأولى فقد تم تقديم عدة طلبات منها زيادة المعاش إلى 2000 جنيه وزيادة سنوية بقيمة 15% نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة حيث تبلغ قيمة المعاش الحالى 1350 جنيهاً، كما تقدم المهندس محمد ماهر عضو المجلس الأعلى للمهندسين بطلب بتاريخ 15 أبريل لزيادة المعاش كما تقدم المهندس إبراهيم حسانين نقيب مهندسى الدقهلية والمهندس حامد عبدالعال عضو المجلس الأعلى للمهندسين وذلك بتاريخ 19 يونيو.

واقترح مقدما الطلب زيادة نسبة المعاش بقيمة 250 جنيهاً، حيث تمت زيادة المعاش بقيمة 150 جنيهاً ومع دراسة الميزانية اقترح المهندس سمير أبوالسعود زيادة المعاش بقيمة 250 جنيهاً أخرى، وبذلك تصل الزيادة إلى 400 جنيه. وقالت المهندسة جيهان سليم فى تصريح خاص لـ«الوفد» أن ميزانية النقابة تسمح بزيادة المعاش كما أن النقابة تجاوزت حد الاستثمار فى صندوق المعاشات التى من المفترض أن تكون 75% وتجاوزت النسبة لتصل إلى 85% وهو ما يهدد صندوق المعاشات.