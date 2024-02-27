فوز تعليم الإسكندرية بالمركز الأول لكرة الجرس للمكفوفين

أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم فوز تعليم الإسكندرية في البطولة الإقليمية لكرة الجرس والأشغال الفنية للمكفوفين بالمركز الأول لكرة الجرس والمركز الأول للأشغال الفنية للبنين والبنات، وذلك في البطولة التي أقيمت في مدرسة النور بنين بزيزينيا بمشاركة محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وأشار أبوزيد إلى فوز مدرسة النور محرم بك للبنات بإدارة وسط بالمركز الأول لكرة الجرس بنات والمركز الأول للأشغال الفنية بنات، كما حصدت مدرسة النور زيزينيا بإدارة شرق المركز الأول لكرة الجرس للبنين والمركز الأول للأشغال الفنية بنين.

وأشاد مدير المديرية بتميز أبنائنا الطلاب الفائزين بالمراكز ومدربيهم ومشرفي الفرق المشاركة .ياتي ذاك في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإقامة وتنظيم المسابقات المختلفة لذوي الهمم والقدرات الخاصة.