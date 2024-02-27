الري تنتهي من أعمال إنشاء قنطرة فم بحر يوسف ضمن مجموعة قناطر ديروط الجديدة

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تتجاوز ٤٧% .

وخلال تلقيه تقريراً من المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص الإنتهاء من تنفيذ قنطرة فم بحر يوسف ضمن مشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة، أشار إلى أنه تم نهو إجراءات الاستلام النهائي لقنطرة بحر يوسف بمعرفة مهندسي قطاع الخزانات والقناطر الكبرى ، ونهو تجارب اختبارات الجودة علي عناصر تشغيل القنطرة يوم الاثنين الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٤ ، وسيتم خلال أيام إزاله سد الإنشاء لقنطرة فم بحر يوسف تمهيدا لإمرار المياه والتحكم في التصرفات من خلال القنطره الجديدة .

وفيما يخص إنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية .. فقد تم الإنتهاء من تنفيذ الستائر المعدنية بحفرة الإنشاء لحماية ميول السكة الحديد ، ونهو تنفيذ قناة التحويلة فى قنطرة الابراهيمية تمهيداً للبدء في الإنشاء .

وفى قنطرة الديروطية .. فقد تم الإنتهاء من صب الخرسانة المسلحة لجسم القنطرة .

وفيما يخص قنطرة فم البدرمان فقد تم الإنتهاء من أعمال الحفر بالموقع وبدء الأعمال الخرسانية ، كما تم الانتهاء من تنفيذ الاساسات والحوائط الخرسانية بكل من قنطرتى ابو جبل والساحلية .

هذا وتجرى أعمال إختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في كافة العناصر ، كما تم تصنيع بوابات القناطر الكبيرة (فم بحر يوسف – حجز الإبراهيمية) في اليابان ، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة (البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية) فى مصر ، مع إستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ البوابات بما يضمن تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه .

كما يلتزم المشروع يلتزم بتأمين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع حرصا على سلامتهم ، من خلال التدريب علي أعمال السلامة المهنية ، كما يتم مراعاة تطبيق الإشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع ، حيث قام قطاع الخزانات والقناطر الكبري بتنفيذ الدراسات البيئية المصاحبة للمشروع من خلال أعمال الرصد البيئي للمشروع والذى يشتمل على رصد مناسيب المياه الجوفية ومستوي الضوضاء وجودة الهواء والإهتزازات .

الجدير بالذكر أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي .