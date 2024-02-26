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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

دعوى أممية لحظر انتشار الأسلحة النووية

بوابة الوفد الإلكترونية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، دول العالم إلى تنفيذ التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بشكل أكثر فاعلية، وكذلك ضمان تطبيق معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

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وقال غوتيريش في مؤتمر نزع السلاح في جنيف: "أكرر دعوتي لتسريع تنفيذ جميع التزامات نزع السلاح النووي، بما في ذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإدخال معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ".

وأضاف غوتيريش أن "الظل النووي الذي كان يخيم على البشرية، خلال القرن الماضي، قد عاد بقوة".

وأكد غوتيريش كذلك أن سباق التسلح في الفضاء الخارجي "انتقل من التكهنات إلى الوجود الحقيقي، وهو وجود قد تكون له عواقب كارثية"، مشيرا إلى ضرورة إعادة تشكيل مؤتمر نزع السلاح.

وتابع غوتيريش: "إن المأساة الكبرى هي أنه في خضم هذه الأزمات، ساهم فشل هذا المؤتمر في تحقيق أهدافه على النحو المنشود في تنامي الشعور بالسخرية من الحلول المتعددة الأطراف. وفي الواقع، يبدو أن هناك خطأ ما إذا لم يؤد مؤتمر نزع السلاح إلى سنة مجدية لنزع السلاح. بعد عام، ستحتاج الإنسانية إلى أن يعمل مؤتمر نزع السلاح بنجاح، ولقد أصبح الشلل والجمود يعتبران أمرا غير مقبول، ويجب إصلاح المؤتمر بشكل عاجل".

 

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