اليوم طقس مشمس دافيء نهارا بالإسماعيلية

سجلت درجات الحرارة اليوم الثلاثاء ارتفاعا طفيفا في معدلاتها على الأجواء بمراكز ومدن محافظة الإسماعيلية حيث تبدو الأجواء مشمسة ودافئة خلال ساعات النهار، وتكونت في الصباح الباكر شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.مع توقعات بتراجع درجات الحرارة خلال ساعات المساء لتبدو الأجواء باردة .وتصل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 12 درجة مئوية.

وانتظمت حركة الملاحة البحرية بقناة السويس لقافلتي الشمال والجنوب القادمتين من البحر المتوسط والاحمر في موعدها وشهدت حركة صيد الاسماك بالبحيرات المرة وبحيرة التمساح وقناة السويس انتظاما في عملها مع تحسن حالة الطقس وانخفاض حدة سرعة الرياح.

وتعلن محافظة الإسماعيلية عادة مع اضطراب حالة الطقس رفع حالة الاستعداد القصوى داخل المركز المحلى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية وجميع غرف عمليات مراكز ومدن وأحياء المحافظة وغرف عمليات المديريات الخدمية وذلك لمواجهة التغيرات الناجمة عن موجة الطقس المتغير التى أدت الى زيادة سرعه الرياح ، والامطار فى بعض المناطق من المحافظة .



