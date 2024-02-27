صرح المسؤول المحلي في دونيتسك، يان جاجين، الموالي لموسكو، بأن الجيش الروسي دمّر أول دبابة أبرامز "إم1 إيه1" تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العمليات الخاصة في اتجاه أفدييفكا.

وأوضح جاجين، في تصريح لسبتوتنيك: "أفاد جيشنا بتدمير أول ’أبرامز‘ في منطقة أفدييفكا، وربما كانت هذه هي المجنزرة التي عرضت على القوات المسلحة الأوكرانية في فيديو دعائي قبل تحرير أفدييفكا، في ذلك الوقت، تم الاعتناء بها ولم يتم إحضارها إلى خط الاشتباك".

وأضاف جاجين أن أي معدات عسكرية أجنبية عرضة للخطر، وأن إمدادات الأسلحة الجديدة إلى كييف سيكون مصيرها مثل سابقاتها، وسيتم استخدامها بـ"صهرها لإعادة بناء مدن دونباس".

وكانت واشنطن وعدت بنقل 31 دبابة أبرامز إلى كييف، حسبما ذكرت وسائل الإعلام عن بدء عمليات التسليم في سبتمبر الماضي.

ومع ذلك، فقد أدرك المسؤولون الأوكرانيون، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، أن ظهور الدبابات الأميركية في القوات الأوكرانية لن يكون قادرا على تغيير الوضع في الجبهة، لذا، أشار رئيس مديرية المخابرات المركزية بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، إلى أن "أبرامز" لن تصمد طويلا على خط المواجهة.