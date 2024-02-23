الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قيادي بـ"أنصار الله": الحملة الأمريكية البريطانية لتقويض قدراتنا العسكرية "فشلت"

بوابة الوفد الإلكترونية

قال عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد البخيتي، إن الحملة التي قادتها أمريكا وبريطانيا بهدف تقويض قدراتنا البحرية والجوية، فشلت بسبب تطوير قدرات الجماعة العسكرية وتطويرها وتوسيع رقعة أهدافها، "ضد العدوان الأمريكي البريطاني".

وحسب سبوتنيك، أضاف البخيتي في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن اليمن استطاع إدخال أسلحة جديدة مثل الغواصات المسيرة التي باتت تؤرق البحريتين الأمريكيين والبريطانيين، الذين اعترفوا بأنها أول مواجهة من هذا النوع منذ الحرب العالمية الثانية.

وأشار إلى أن "هذا الفشل الذي منيت به الولايات المتحدة وبريطانيا يؤكد مرة أخرى أن خيار السلام هو الخيار الأسلم لهما بوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة ووقف الحصار عن الفلسطينيين".

وأوضح البخيتي أن "هناك هزيمة أخلاقية ومعنوية منيت بها الدولتان الكبريان وهما يحركان أساطيلهما وبوارجهما دفاعا عن مرتكبي جرائم الإبادة ودعمهم وحمايتهم".

وتابع: "هناك قدرات أخرى عسكرية لدى أنصار الله ستشكل مفاجأة للأمريكيين والبريطانيين".

وكشف أن "هناك أهدافا أخرى للدولتين في متناول أيديهما لم يتم مهاجمتها حتى الآن، داعيا أمريكا وبريطانيا لأن تأخذا تحذيرات أنصار الله على محمل الجد".

 

كما أكد أن صنعاء تنسق في مواقفها العسكرية والسياسية مع الفصائل الفلسطينية، مبينا أن قرار وقف العمليات العسكرية ليس في طهران ولا موسكو ولا بكين وإنما في غزة.

 

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