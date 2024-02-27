إياد نصار يصدم الجمهور بقضية "تأجير الأرحام" في رمضان

كثيرًا ما تتناول الأعمال الدرامية الكثير من القضايا الشائكة فى المجتمع، وهذا ما يقدمه مسلسل “صلة رحم” فهو ضمن أبرز المسلسلات المنتظرة بالماراثون الرمضاني المقبل.

قصة مسلسل صلة رحم:

تدور أحداث مسلسل “صلة رحم”، حول قضية تأجير الأرحام بين الحرام والحلال ضمن إطار درامي إجتماعي مشوق، حيث يجسد الفنان “إياد نصار” شخصية حسام ويعمل طبيب تخدير، متزوج من يسرا اللوزي التي تدعى ليلى.

ومسلسل "صلة رحم" من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، ويجسد دول البطولة كلًا من إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، علي الطيب، دنيا ماهر، نبيل نور الدين، هبة عبد الغني، عمرو القاضي، داليا خليف، ريام كفارنة، سلوى محمد علي، محمد دسوقي، صفاء جلال، بتول حداد.

طرحت MBC مصر البرومو الدعائي لمسلسل "صلة رحم"، بطولة النجم إياد نصار، والمقرر عرضه على مدار 15 حلقة في النصف الأول من رمضان 2024 عبر شاشتها، وعلى منصة "شاهد".

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يذُكر ان الفنان “إياد نصار”قدم في موسم رمضان 2023 مسلسل "تغيير جو"، من بطولة الفنانة منة شلبي، عصام عمر، إنجي علي، ميرفت أمين، شيرين، عايدة الكاشف، محمود قابيل، وغيرهم، والعمل من تأليف منى الشيمي، وإخراج مريم أبو عوف.

وكانت أحدث أعمال الفنان “يسرا اللوزي” فيلم ليلة العيد الذي عُرض في يناير الماضي بدور العرض السينمائية، ويدورحول معاناة عدة سيدات يتعرضن لمشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، بطولة النجمة يسرا وريهام عبد الغفور، سيد رجب، عبير صبري، نجلاء بدر، هنادي مهنا، ومن ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز، وتأليف أحمد عبد الله.