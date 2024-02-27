6 مارس المؤتمر العلمى الأول لكلية الزراعة بطنطا



تنظم كلية الزراعة - جامعة طنطا يوم الاربعاء 6 مارس القادم مؤتمرها العلمى الأول بعنوان " الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى فى ظل استراتيجية التنمية المستدامة 2030 "

يعقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات بالمجمع الطبى بطنطا ولمدة يومين برعاية الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والدكتور السيد قصير وزير الزراعة والدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا

وبرئاسة الدكتور محمد السيد عميد الكلية والذى أكد بأن المؤتمر معنى بإستراتيجية الزراعة ومفهوم الأمن الغذائى كقضية أمن قومى وسوف تناقش عدد من الدراسات البحثية حول تطوير الزراعات وفق نظم ابرى الحديثة ووضع خريطة للمحاصيل المهمة والتى تحقق الوفرة وترفع من إقتصاديات المزارعين ومن القيمة الإنتاجية للفدان من محاصيل القمح والقطن وغيرها من المحاصيل المهمة