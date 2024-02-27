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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أبو الوفا: اتحاد الكرة تعرض لأزمة مالية طاحنة.. ومباراة نهائي كأس مصر استفدنا منها

كأس مصر
كأس مصر

قال محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن الجبلاية تتعرض لأزمة مالية طاحنة خلال الفترة الحالية.

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وقال أبو الوفا فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" اتحاد الكرة للأسف تعرض لأزمة مالية طاحنة خلال الفترة الماضية وحاليًا مازلنا نعاني منها للأسف.

وأضاف:" مباراة نهائي بطولة كأس مصر بين الأهلي والزمالك استفدنا منها للغاية فى اتحاد الكرة بسبب الماديات التي سنحصل عليها " هنلعب بالفلوس " .

وتابع:" المرحلة المقبلة ندعم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بشدة فى جميع قراراته.

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