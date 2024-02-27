الاسماعيلي: قدمنا آداءً جيدًا أمام الجونة.. وتراوري وسكر مكسب كبير

علَقَ حمد ابراهيم المدرب العام للنادي الاسماعيلي على تعادل فريقه أمام الجونة عصر اليوم بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز 2023 – 2024، والتي جمعت الفريقين على ستاد خالد بشارة بالبحر الأحمر.

وقال حمد ابراهيم في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN":

قدمنا مباراة جيدة أمام الجونة وأهدرنا العديد من الفرص على مرمى المنافس، ولكن في النهاية التعادل ليس سيئًا خاصًة في ظل الظروف التي واجهتنا وعلى رأسها سوء أرضية ملعب خالد بشارة، لكننا حققنا تعادلًا جيدًا وضعنا في المركز الثاني عشر وابتعدنا نسبيًا عن منطقة الخطر.

وأضاف: الصفقات الجديدة تسير بشكل جيد حتى الآن، وعلى رأسها الظهير الأيسر حاتم سكر، وكذلك الجناح إيريك تراوري، وأيضًا عبد الرحمن الدح، وجميع الصفقات تسير بشكل مميز، وننتظر تعافي أحمد الشيخ من الإصابة للدخول في أجواء المباريات والاستفادة من إمكانياته الفنية في المباريات المقبلة.